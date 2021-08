Links otvorio novu poslovnicu u Hrvatskoj s inovativnom DRIVE IN uslugom na tržištu

Maloprodajni lanac potrošačke elektronike u novoj poslovnici donosi inovativno rješenje za brzu i laganu kupnju!

„Svjesni smo činjenice kako je vrijeme resurs koji nam je u današnje vrijeme iznimno dragocjen i upravo smo iz tog razloga odlučili proširiti našu uslugu koja će nam olakšati svakodnevicu, uštedjeti vrijeme, učiniti kupovinu bržom i jednostavnijom. S jedinstvenom Drive In uslugom kao dodatnom vrijednosti želimo svojim kupcima pružiti jedinstven doživljaj kupnje. Uz samo 3 koraka od sada naši kupci mogu preuzeti svoje proizvode već za 1 sat od napravljene narudžbe.“ – govori Vlatko Škarica, direktor Linksa, dodajući kako su u ovoj 7,5 milijuna kuna vrijednoj investiciji zaposlili 9 novih djelatnika, a od početka 2021. godine zaposleno je 59 novih djelatnika. Sve ove promjene zahtijevale su nova zapošljavanja i edukaciju zaposlenika, a to ulaganje se višestruko isplatilo jer to potvrđuje i dobivanje certifikata Poslodavac Partner.