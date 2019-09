Laptabletofoni, osvijetljene torbe i kamere koje snimaju život: Ovo su neki od najvećih crowdfunding promašaja

Neki su proizvodi osmišljeni sumnjivo ambiciozno, a neki čak prkose zakonima znanosti. Mnogi startupi jednostavno putem propadnu i ostave tisuće ljudi bez uloženog novca. A velik broj takozvanih inovatora samo prepakira postojeće proizvode i nazove ih novim imenom. Ovo su neki od najvećih promašaja

Zanimljivo, ali iskustvo nas uči to da ništa ne može privući toliki hype i postati toliki buzzword kao kad se neki uobičajeni, svakodnevno upotrebljavani predmet osvježi dometima modernih tehnologija. Takav je slučaj bio i s Lumzagovom 'pametnom torbom' koja je sadržavala 'sedam kul značajki' , uključujući osvijetljenu unutrašnjost, bežični punjač, globalni WiFi hotspot, GPS praćenje i kameru, a sve to za samo 239 funti. Za ovaj projekt Lumzag je učas prikupio 693.728 funti od 3642 ulagača. No ulaganje u torbu pokazalo se kao ulaganje u vreću bez dna. Proizvod je kasnio na tržište, što zbog neispravnih komponenti, što zbog zastoja tijekom proslave kineske nove godine, a internetska stranica brzo se napunila komentarima bijesnih ulagača koji su zatražili povrat svog novca.

Čak 5340 ljudi izdvojilo je ukupno 423.143 dolara nadajući se brzom povratu kapitala i basnoslovnoj zaradi na projektu za koji se činilo da ne može poći krivo. Higijena je pola zdravlja, a osmijeh je ogledalo duše pa je bilo logično zaigrati na sigurno i uložiti novac u električnu četkicu za zube. I to ne bilo kakvu, nego onu koja ide izvan struje; otud i njen naziv Be, Beyond Electric. No nekoliko mjeseci prije nego što se trebala pojaviti u trgovinama procurio je video koji je dokazao kako je prototip bio lažiran. Be sad ponovno prikuplja ulagače, a njeni tvorci jamče 'potpunu transparentnost'. Oni koji su prvi put nasjeli više im ne vjeruju.

Narrative: Toliko uspješni da su propali