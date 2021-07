Korlević: 'Bezos i Branson si samo glancaju ega. Da je barem Freud živ da vidi oblik Bezosove rakete...'

Naš slavni astronom Korado Korlević kaže da Bezosu ne bi škodila psihoanaliza, a za Bransona veli da u svemiru nije ni bio

Devet dana nakon vlasnika Virgina Richarda Bransona u svemir je poletio i najbogatiji čovjek na svijetu, vlasnik Amazona, milijarder Jeff Bezos. S još troje putnika otišao je do ruba svemira i nazad, let je trajao 10 minuta i 10 sekundi, a kaže da mu je to bio najbolji dan ikad.

Čija je misija bolje uspjela, Bezosova ili Bransonova?

I jedna i druga su bez smisla. Možda kada se govori o nekom turizmu. Treba li zbilja dati četvrt milijuna dolara da budeš ispaljen, biti tri minute u nečemu što je bestežinsko stanje i pasti na isto mjesto s kojeg si i krenuo. Upitno je čemu to služi. Kamo treba otići da zbilja prođeš atmosferu i napraviš neki posao, da brzo moraš napraviti neku sliku, onda smo tu negdje na oko 300 kilometara. Rakete za sondažu koje to rade obično idu do 700 kilometara. Ovo je kao - idemo malo vidjeti puta pa ćemo negdje na koktel partyjima pričati kako nam je bilo štos i zašto imamo astronautska krila.

Branson zapravo nije ni bio u svemiru?

Ako uzmemo jednu nategnutu odluku američke avijacije iz 50-ih godina, oni su stavili granicu svemira na 80 kilometara. Onda da. Ali ako mogu pitati Glas Istre iz Pule, onda mu je na 35 bilo dovoljno.

Uskoro u svemir leti i Musk. Hoće li to biti nešto drugačije?

Ne, on će otići Bransonovim aviončićem gore. Rekao je da ne ide nikamo, nego ide na Mars. Do Marsa ima još jako puno godina rada. Ali da, kako postoji rivalstvo između njega i direktora Amazona, onda će otići kod ovog trećeg, čisto zbog konkurencije, i napraviti si i on jedan let.