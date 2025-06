Koristite ChatGPT? Ova vijest će vas razveseliti

Važno je naglasiti da besplatna verzija uključuje samo takozvanu 'laganu' (lightweight) memoriju. To znači da ChatGPT pamti samo nekoliko posljednjih informacija, i to na kraće razdoblje – u danima, a ne u tjednima ili mjesecima, kako je to slučaj kod korisnika ChatGPT Plus i Pro verzije. Detaljna, dugoročna i uporna memorija i dalje ostaje privilegij pretplatnika.

Ako ne želite da ChatGPT pamti bilo što o vama, možete isključiti spremanje memorije i povijesti razgovora u bilo kojem trenutku. Dostupan je i način rada 'Privremeni razgovor' (Temporary Chat), koji funkcionira poput inkognito moda – ništa se ne sprema i sve se zaboravlja nakon sesije.

U Europi, uključujući i Hrvatsku, ova funkcionalnost neće biti uključena automatski. Korisnici koji žele koristiti memoriju moraju je sami aktivirati u postavkama, pod odjeljkom 'Memory'.