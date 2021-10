Koju virtualnu umjetninu iz Louvrea želite dovesti u srce vašeg doma?

Revolucionarni Samsung The Frame televizor pretvara vaš dom u umjetničku galeriju

Trendovi u uređenju doma sve više naglašavaju važnost vanjskog dizajna uređaja kako bi se idealno uklopili u stil interijera, dok je s druge strane napredak u tehnologiji omogućio da uređaji pružaju beskrajne mogućnosti, donose inovativne značajke i zadovoljavaju želje svojih korisnika. Jeste li znali da tako postoji i pametni televizor koji je u isto vrijeme slika na zidu po vašem izboru, a kad zaželite možete odgledati svoju omiljenu seriju ili film? Upoznajte Samsung The Frame televizor koji će vas provesti kroz magičan svijet umjetnosti!

Umjetnički spektakl u vašem domu

Uokvirena slika na zidu neizostavan je detalj s kojim volimo dodatno ukrasiti naš dom, međutim često ih odlučimo promijeniti kako bi smo interijeru dali novo ruho. Posebnost Samsung The Frame televizora je to što donosi umjetnička djela ravno u vaš dom uz pomoć Art mode značajke. Naime, The Frame sadrži bogatu umjetničku biblioteku uz mogućnost odabira i prikaza više od 1200 remek-djela među kojima možete pronaći i slavan portret „Mona Lise“ svjetski poznatog slikara Leonarda De Vinci-ja, „Sloboda vodi narod“, „Velika Odaliska“ te „Dva lovačka psa vezana za panj“ slikara Jacopa Bassana. Kada je uključen uživate u omiljenoj seriji ili filmu, a kada ga isključite odvodi vas na spektakularnu virtualnu izložbu likovnih djela, a zbog Slim Fit zidnog nosača pametni televizor će uistinu izgledati kao uokvirena slika na zidu.