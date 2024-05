Koja je tajna danske sreće? 'Toliko su sretni da vole plaćati poreze!'

Ujedinjeni narodi (UN) objavili su 2012. godine prvi svjetski izvještaj o sreći. Danska je zasjela na prvo mjesto i od tada se redovito nalazi na jednoj od prve tri pozicije. Rydahl se te godine zapitala kako je moguće izmjeriti sreću u nekoj državi i napraviti usporedbu. U to vrijeme živjela je u Francuskoj, u kojoj stanuje i danas, te odlučila istražiti koncept blagostanja i sreće kojim se Danska diči.

'Razveselilo me to što razlog za sreću Danaca nije novac, već su to povjerenje, zajednica, povezanost i velikodušnost. Prije 12 godina, kad sam krenula pomnije proučavati izvještaj, bila sam toliko fascinirana da sam napustila hotelsku industriju - u to vrijeme radila sam kao direktorica komunikacija - i posvetila se istraživanju. Tad sam napisala knjigu 'Happy as Dane' (Sretan kao Danac) jer sam htjela podijeliti s drugima na 'jednostavnom jeziku' to zašto je Danska najsretnija zemlja na svijetu', kaže Rydahl.

Među ostalim je istaknula dobrobiti njegovanja empatije, čime se potiče društvena odgovornost i produktivnost te utječe na osjećaj sreće i zadovoljstva kako nacija, tako i organizacija.