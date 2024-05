Satelit CroCube u svemiru: Jović na HAKOM-ovom 'Danu novih tehnologija' otkrila detalje lansiranja

Zamjenik predsjednika Vijeća HAKOM-a Mislav Hebel istaknuo je da je fokus konferencije na rastućem utjecaju svemirske tehnologije na globalno gospodarstvo , koji je trenutno procijenjen na 630 milijardi dolara, s očekivanjima da će narasti na impresivnih 1,8 bilijuna dolara do 2035. godine, piše Hina.

NTN mreže obuhvaćaju GEO, MEO i LEO satelitske konstalacije, sustave platformi na velikim visinama (HAPS – High Altitude Platform Systems), sustave platformi na malim visinama (LAPS – Low Altitude Platform Systems) i mreže zemlja zrak (A2G – Air to Ground), a satelitske komunikacije, odnosno NTN mreže, trenutno se razmatraju kao bitna tehnologija za ostvarivanje pokrivenosti izoliranih područja u svjetlu razvoja 5G i 6G mreža, piše Hina.

CroCube i hrvatski put u svemir

O svemirskom poduzetništvu i hrvatskom potencijalu govorila je Daniela Jović iz CroCubea. Jović je s kolegama trenutno u iščekivanju lansiranja prvog hrvatskog satelita CroCube u organizaciji SpaceX-a, a tijekom predavanja navela je brojne koristi i rizike koji dolaze uz procvat poduzetništva u svemiru.

'Svemir je nekad bio rezerviran samo za vojsku te vladine institucije i agencije (poput NASA-e). New space je nastao kao posljedica komercijalizacije uzrokovane minijaturizacijom tehnologije i stvaranjem malih satelita koje zovemo CubeSat. To je dovelo do demokratizacije tehnologije i mogućnosti da svemiru pristupe i oni koji nužno nemaju najdublje džepove', rekla je Jović.