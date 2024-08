Kakvo postignuće! Hrvatski znanstvenici otkrili mehanizam nastanka zloćudnih tumora

Voditelj istraživanja i Laboratorija za istraživanje raka pri Medicinskom fakultetu Janoš Terzić je objasnio je da je u otkriću prikazan novi mehanizam nastanka zloćudnih tumora, a pronalazak možda može imati i kliničke implikacije. Rekao je da su otkrili i u radu pokazali novi način nastanka tumora i da bakterije iz crijeva jednu kemikaliju pretvaraju u još opasniju kemikaliju koja se onda taloži u tkivu mokraćnog mjehura i inducira rak.

'To je novi mehanizam, a tumor je geneza i zato je naše otkriće vjerojatno bilo zanimljivo i objavljeno u najznačajnijem časopisu na svijetu. To naše otkriće možda ima, a to bi studije trebale potvrditi, i translacijsku mogućnost odnosno primjenu zato što smo pronašli da različiti ljudi imaju različitu količinu tih bakterija koje konvertiraju jednu kemikaliju u još opasniju', kazao je Terzić dodavši da se ljudi razlikuju s obzirom na potencijal pretvorbe te kemikalije.