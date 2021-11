Kako uštedjeti vrijeme i novac jednim potezom? Uz Samsung kućanske uređaje!

Počet ću štedjeti. Ustajat ću ranije. Jest ću zdravije. Koliko puta ste donijeli neku od ovih odluka, ali one su ostale samo to – odluke? Usvajanje novih i boljih navika nije lako, a sve kreće od donošenja odluke i dobrog plana koji ćete realizirati uz određenu podršku

Zato je Samsung tu da vam ponudi odgovore, a usput ćete uvesti i prvu dobru naviku jer ćete prilikom kupnje određenih Samsung modela perilica rublja, sušilica rublja, kombiniranih perilica-sušilica rublja i hladnjaka ostvariti čak 25% uštede. Iskoristite posebne pogodnosti ove specijalne promocije koja traje od 1.10. do 14.11.2021. i počnite raditi na svojim odlukama!

Dugotrajna svježina u vrhunskom dizajnu

Približavaju se blagdani tijekom kojih manje pazimo na prehranu pa ste sada odlučili jesti zdravije? Pametna odluka, ali ujedno i izazovna, prije svega zato što zdravija prehrana znači da ćete jesti više svježih namirnica. Samsung Bespoke hladnjak čuva svježinu vaših namirnica koje će duže ostati nutritivno bogate i spremne osnažiti vaš imunitet. To omogućuje Flex zona sa svojih pet opcija za podešavanje temperature kako bi sve namirnice dugotrajno očuvale okus. Dodatno, tu je još i Optimal Fresh + tehnologija pomoću koje se pretinci mogu podijeliti na dvije zone koje hlade namirnice na različitim temperaturama, a pri tome čuvaju svježinu namirnica do dva puta duže. All-Around Cooling tehnologija ravnomjerno hladi svaki odjeljak, optimizira temperaturu i vlažnost u hladnjaku i zamrzivaču te bolje čuva hranu i štiti njezin okus sprječavanjem miješanja mirisa. Uz to, tehnologija digitalnog pretvarača automatski se prilagođava potrebama hlađenja pa možete uživati u većoj energetskoj učinkovitosti, ali i spokojnoj tišini jer je proizvodnja buke reducirana na minimum.