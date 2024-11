Kako su se Meta, X, TikTok i YouTube pripremali za američke izbore

Meta je još od izbora 2016. uložila preko 20 milijardi dolara u sigurnosne mjere, potaknuta situacijama u kojima su strane sile pokušavale utjecati na američke izbore putem društvenih mreža. Najpoznatiji primjer bila je manipulacija lažnim vijestima na Facebooku, a one su širile dezinformacije o kandidatkinji Hillary Clinton. Za ovogodišnje izbore Meta je smanjila prisutnost političkog sadržaja na Instagramu i Threadsu te pojačala suradnju s timovima za provjeru činjenica i uvođenje oznaka za AI-jem generiran sadržaj.

Ostale platforme: Snapchat i Reddit

Snapchat je surađivao s Vote.org kako bi omogućio korisnicima provjeru i registraciju za glasanje, a Reddit je kroz sesije Ask Me Anything dao priliku stručnjacima i neprofitnim organizacijama da informiraju korisnike o izborima. Obje platforme postavljaju jasne smjernice za političke oglase, pri čemu Snapchat koristi ljudsku reviziju za sve političke oglase, a Reddit zahtijeva jasnu oznaku za AI-jem generirane političke sadržaje.

Društvene mreže ulažu velike napore u osiguravanje transparentnosti i provjere činjenica, no rastom AI-ja izazovi su sve veći. Ova izborna godina pokazala je da, unatoč ogromnim ulaganjima, prostor za manipulaciju i dalje postoji.