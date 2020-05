Igre u alternativnoj stvarnosti ne koriste računalo da bi, kao klasične videoigre, odvukle igrača u zamišljeni svijet. One koriste internet kako bi stvarnost - učinile zanimljivijom

Samo iskustvo igranja igre u alternativnoj stvarnosti uključuje imerziju u okružje vezano uz priču. Radnja se odvija u pravom vremenu te se mijenja ovisno o igračevim postupcima. Drugim riječima, igrači u ARG-u su pod kontrolom dizajnera igre, za razliku od videoigara, u kojima su pod kontrolom umjetne inteligencije ili računala. Kad igrate igru u alternativnoj stvarnosti, cijelo ste vrijeme u interakciji s likovima iz igre, rješavate slagalice i izazove pomoću konvencionalnih digitalnih medija poput društvenih mreža, web preglednika i programa za čavrljanje. No koliko god se igre u alternativnoj stvarnosti držale pravog života, one prije svega postoje - na internetu.

Melissa je u jednom trenutku 'otputovala' nazad u svoje vrijeme, no pri tome je slučajno odala Zemljinu lokaciju vanzemaljskom imperiju pod imenom Covenant, pokrenuvši događaje koji su doveli do radnje u videoigri Halo 2. Ilovebees.com trenutno prikazuje odbrojavanje od 500 godina do trenutka u kojem će armada Covenanta doći do Zemlje i započeti invaziju. Igrači koji su sudjelovali u promotivnoj igri bili su pozvani da pretpremijerno isprobaju naslov u nizu kinodvorana diljem SAD-a.

Year Zero

Premda rock albumi nikad nisu zahtijevali pretjerano složene marketinške kampanje, to nije zaustavilo Trenta Reznora, frontmena alternativne glazbene skupine Nine Inch Nails da pokrene promociju za album Year Zero i to u obliku složene igre u alternativnoj stvarnosti koja je obuhvaćala 17 zasebnih web stranica te je angažirala tisuće igrača diljem svijeta. Glavni medij za širenje informacija u ovom slučaju bili su zahodi na mjestima na kojima su Nine Inch Nails održavali koncerte.

Priča doduše ne počinje u njima - prvi znakovi promocije nalaze se na majicama s turneje Nine Inch Nailsa koje su na leđima imale popis lokacija, s istaknutim slovima koja poredana u niz znače iamtryingtobelieve (pokušavam vjerovati). Iamtryingtobelieve.com je web stranica koja opisuje lijek pod imenom parepin, navodni dodatak prehrani koji je putem vodovoda distribuirala američka vlada te koji je građane trebao štititi u slučaju biološkog rata. Ispostavlja se da je, prema toj stranici, parepin moćno halucinogeno sredstvo napravljeno za kontrolu populacije.

Situacija je postala zanimljiva nakon što je fan u Portugalu u WC-u pronašao USB koji je sadržavao pjesmu s tada neizdanog albuma Nine Inch Nailsa. Mp3 datoteka s pjesmom imala je poveznicu za drugu stranicu na kojoj hrpa ljudi piše o podzemnom pokretu otpora, drogi parepin i navodnim viđenjima divovske ruke koja se spušta s neba. Ako ste posljednjih sekundi pjesme provukli kroz spektrogram, dobili biste ovu sliku.