Zaželjeli ste se putovanja i ne možete dočekati da olabave mjere koje vas već tjednima drže unutar vaša četiri zida? Na putovanje željeznicom možete otići uvijek, i to bez karte, ne odustajući pritom od komfora vaše dnevne sobe

Flåmsbanu mnogi smatraju jednim od najljepših putovanja vlakom na svijetu. Ova ruta, dugačka 12 kilometara, vodi vas od Aurlandsfjorda, jednog od najljepših fjordova u Norveškoj, sve do visokih planina iznad na stanici Myrdal. Uz put ćete prolaziti pored slapova, dubokih jaraka, duž planina snježnih vrhova i uz velike farme, dok promatrate kako se vrijeme mijenja iz sunčanog u kišno. Trajanje putovanja: 42:04

Kako izgleda Japan, možete doživjeti dok putujete od stanice željezničke stanice u Hiroshimi do zadnje stanice Fuchū. Ruta prolazi kroz planinsko područje regije Chūgoku, pa očekujte zapanjujuće mostove i duge, tamne tunele koji prolaze kroz planine. Trajanje putovanja: 3:41:23

Putovanje počinje u švicarskom mondenom odredištu St. Moritz na lijep sunčan dan i završava u talijanskom Tiranu, do kojeg put vodi kroz planinski prijevoj Bernina. Opustite se u putujućem talijanskom kafeu i promatrajte kako vlak prolazi kroz pitoreskna naselja i probija se između vrtoglavih visova i plavih planinskih jezera. Usput ćete srušiti nekoliko rekorda, makar virtualno: riječ je o najvišem alpskom prijevoju u Europi i najvišoj klasičnoj, adhezijskoj željezničkoj prugi. Trajanje putovanja: 2:00:08

Jedna od najvažnijih željezničkih pruga na svijetu, Ferrocarril Central Andino, povezuje pacifičku luku Callao i peruanski glavni grad Limu s Huancayom i Cerrom de Pasco. Ovo četverodijelno virtualno putovanje započinje u Chosici i završava u blizini željezničke stanice Galera u Andama. U prvom dijelu prijeći ćete ogroman most Puente Carrión; drugi dio uspona od Matucane do San Mateoa jedan je od najljepših dijelova pruge s 14 tunela na samo 20 kilometara pruge; treći dio vodi putnike preko mosta Puente Infiernillo, koji prolazi kroz uski kanjon opasan visokim stijenama; posljednji dio putovanja vodi kroz jedan od najdužih željezničkih tunela na svijetu. Vrijeme putovanja: 42:48 + 52:23 + 20:29 + 30:39

Fali vam vožnja njujorškom gradskom željeznicom? Iako vam, sve da ste trenutno u New Yorku, ne bismo preporučili da se ovih dana vozite javnim prijevozom, to mirne duše možete učiniti virtualno. Linija 7 Express, takozvani Flushing Express, putuje od Queensa do Manhattana, nudeći jedinstven pogled na gradske četvrti, ali i tunele ukopane pod zemljom. Vrijeme putovanja: 41:17

