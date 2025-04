IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

Zagrel Rittmeyer obavlja sve faze automatizacijskog projekta te je u potrazi za IT / OT Network Specialistom (m/ž). Glavni zadaci će uključivati koncepciju i dizajn mrežnih arhitektura, evaluaciju i standardizaciju mrežnih tehnologija te tehničku podršku. Nude ti rad s modernim tehnologijama, mogućnosti za profesionalni razvoj, dodatno zdravstveno osiguranje, osiguran parking te fleksibilno radno vrijeme. Prijavi se do 3. svibnja.

INsig2 je tvrtka specijalizirana za integrirana sigurnosna rješenja te je u potrazi za Softverskim test inženjerom (m/ž). Glavni zadaci će uključivati testiranje softvera i softverskih komponenti složenih sustava te izradu i modificiranje testnih planova i testnih scenarija. Nude ti profesionalno usavršavanje, stručne tečajeve, fleksibilno radno vrijeme, osigurano dodatno zdravstveno osiguranje te osiguran parking. Prijavi se do 14. travnja.

2D Impuls bavi se električnim strojevima i aparatima te zapošljava Tehničara za telekomunikacije (FTTH) (m/ž) koji će odlaziti na teren po Zagrebu službenim vozilom radi aktivacije novih privatnih i poslovnih korisnika te osigurati instalaciju, puštanje u rad i održavanje telekomunikacijske mreže. Ponuda uključuje radno vrijeme u jutarnjoj smjeni od ponedjeljka do petka, mogućnost napredovanja i opuštenu radnu atmosferu. Prijavi se do 21. travnja.

Aestus financijsko savjetovanje zapošljava na poziciji QA Engineer (Mid/Senior) (m/f) koji će pisati i održavati automatizirane end-to-end testove koristeći Playwright te raditi performance testiranje i pratiti metrike. Nude ti rad iz ureda, hibridni rad ili remote, prijateljsku atmosferu, otvorenu komunikaciju i konkretan feedback te mogućnost rasta i edukacija po tvom izboru. Prijavi se do 14. travnja.

Ignitech Solutions bavi se razvojem inovativnih IT rješenja koja oblikuju budućnost poslovanja. Traže Full Stack Developera (m/ž) koji će sudjelovati u dizajniranju, razvoju i održavanju poslovnih softverskih sustava i aplikacija za poslovne procese. Ponuda uključuje hibridni model rada, rad s najmodernijim tehnologijama i sudjelovanje u razvoju IT rješenja, kontinuirano stručno te dodijeljenog mentora. Prijavi se do 3. svibnja.