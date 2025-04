IT-jevci, tražite posao? Pogledajte koje tvrtke zapošljavaju i što nude

MIND Solutions d.o.o. u potrazi je za IT Technician - Entry Level (m/f) u Zagrebu ili remote. Od kandidata očekuju poznavanje engleskog jezika (B2 razina), mogućenost rada u popodnevnoj smjeni od 15:00 do 11:00 sati, poznavanje MS Office alata, te razvijene komunikacijske vještine. Detalje o radnom mjestu pogledaj u oglasu, a prijavu im pošalji do 24. travnja.

F.L.-SISTEM zapošljava Administratora aplikacija (m/ž) u Zagrebu i Rijeci. Budućim djelatnicima nude fleksibilno radno vrijeme i mogućnost rada od doma, konkurentna primanja i stimulativne bonuse, godišnje bonuse te sufinanciranje opreme za kućni ured. Prijave primaju do 20. travnja.

Inženjerski tim MICRO-LINK-a u potrazi je za novim članom na poziciji Inženjer komunikacijskih sustava (m/ž) koji će sudjelovati u kreiranju naprednih radiokomunikacijskih rješenja u području privatnih mobilnih mreža za poslovne korisnike. Više o uvjetima rada pogledaj u oglasu, a svoj životopis pošalji do 23. travnja.

MAG-COMMERCE d.o.o. traži komunikativnog, odgovornog te snalažljivog suradnika za radno mjesto Webshop administrator (m/ž). Nude ugodno radno okruženje i timski rad, stimulacije i nagrade za trud, prigodne nagrade (božićnica, regres, pravo na jubilarnu nagradu) te mogućnost dodatnih edukacija. Oglas je aktivan do 30. travnja.

NavBiz d.o.o. zapošljava Programera za Microsoft Business Central / Navision (m/ž). Od kandidata traže iskustvo u radu s Microsoft Dynamics Business Central / NAV aplikacijom, poznavanje MS SQL, minimalno godinu dana radnog iskustva te poznavanje engleskog jezika (A2 razina). Javi im se do 25. travnja.