IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa, evo tko zapošljava

A1 Hrvatska zapošljava na poziciji ICT Cloud and IT Solution Specialist (f/m) koji će raditi na isporuci telekomunikacijskih te ICT usluga za poslovne korisnike u data centrima. Nude ti mentora, klizno radno vrijeme, besplatnu mobilnu tarifu za privatne i poslovne svrhe, restoran i kafić na A1 kampusu s povoljnim cijenama za zaposlenike te vrtić na A1 kampusu s prednošću upisa za A1 zaposlenike. Prijavi se do 3. veljače.

ROX hotels, više od 30 godina uspješno se bavi veleprodajom asortimana široke potrošnje te zapošljava IT Supervisora (m/f) za vođenje svih faza planiranja sustava, testiranja, razvoja i implementacije te održavanje kvalitete svih zadataka u odjelu. Nude ti mogućnost napredovanja i usavršavanja, edukacije te pozitivno radno okruženje. Prijavi se do 3. veljače.

POLLEO ADRIA, lider u segmentu sportske suplementacije i fitness industrije, zapošljava novog Specijalistu Interne podrške i ERP sustava (m/ž). Glavni zadaci će obuhvaćati implementaciju i konfiguraciju, održavanje i optimizaciju ERP sustava prema potrebama organizacije. Ponuda uključuje rad u fleksibilnom okruženju, mogućnost napredovanja i usavršavanja, veliki spektar medija i platforma na kojima se radi te pozitivno radno okruženje. Prijavi se do 2. veljače.

HAVAS - Zemaljske usluge je tvrtka koja pruža usluge prihvata, otpreme, registracije putnika, prtljage i zrakoplova prema specifičnim zahtjevima zrakoplovnog prijevoznika. Traže Suradnika za informatiku (m/ž) koji će biti odgovoran za instaliranje, nadogradnju komponenti, postavljanje softvera i rješavanje svih problema s IT podrškom. Ponuda uključuje mjesečni dodatak na plaću, subvencioniranu prehranu, parking i MultiSport karticu. Pošalji svoju prijavu do 12. veljače.

Integra Group specijalizirana za IT infrastrukturu i IT sigurnost, u potrazi je za Sistemskim inženjerom (m/ž) koji će projektirati i implementirati IT sustave. Nude ti rad na različitim tehnologijama i integraciji povezanih sustava, mentora, ciljane edukacije, profesionalni razvoj i prilike za napredovanje te organizirana zajednička druženja zaposlenika. Prijavi se najkasnije do 2. veljače.