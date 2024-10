IT-jevci, tražite novi posao? Ovi oglasi zapeli su nam za oko

Klimaoprema d.o.o., razvija i proizvodi specijalne uređaje za HVAC sustave i čiste prostore, te zapošljava na poziciji IT administratorica/ administrator. Bit ćeš podrška internim korisnicima u korištenju IT opreme i programske podrške te nadzirati rad mreže i individualne IT opreme djelatnika. Ponuda uključuje klizno radno vrijeme, naknadu za prijevoz i prehranu, božićnicu, uskrsnicu, regres, edukacije te timska druženja. Požuri i prijavi se do 7. listopada.

Mobil Leasing d.o.o. pruža niz financijskih usluga te financiranje po mjeri kupca, za osobne i gospodarske potrebe. U potrazi su za pojačanjem na poziciji: Data Engineer (m/ž) koji će brinuti o internim rješenjima i aplikacijama te razvijati nove funkcionalnosti na postojećim aplikacijama. Nude ti atraktivna primanja i dodatne beneficije, rad u stabilnoj i uglednoj tvrtki, rad u dinamičnom i stimulativnom okruženju te mogućnost povremenog rada od kuće. Pošalji prijavu do 6. listopada.

Hitachi Energy d.o.o. pruža inovativna rješenja za održivost koja štede vodu i energiju, te stvara infrastrukture za pametne gradove budućnosti. U potrazi su za Site Managerom (m/f) koji će planirati aktivnosti na lokaciji projekta s voditeljem projekta, koordinirati dogovor između kupca i vanjskih resursa o ciljevima izgradnje te nadzirati rad zaposlenika na lokaciji. Ponuda uključuje stimulativna primanja, pozitivno i dinamično radno okruženje te priliku za napredak. Ako si zainteresiran, prijavi se najkasnije do 6. listopada.

EOS MATRIX d.o.o. za poslovne usluge, dio je OTTO Grupe, vodeće internacionalne kompanije za naplatu potraživanja. Zapošljavaju Sistemskog administratora (m/ž) koji će biti odgovoran za administrativni nadzor IT sustava s ciljem optimizacije rada i sigurnosti, rješavati incidentne probleme te planirati potrebe računalnih resursa na serverima. Ponuda uključuje stimulativna primanja, božićnicu, uskrsnicu, regres, naknadu za prijevoz te edukacije i rad na zanimljivim projektima. Prijavi se do 15. listopada.

STRABAG BRVZ d.o.o., pruža sve komercijalne i IT usluge unutar STRABAG Grupe te zapošljava na poziciji: IT-Security DevSecOps Engineer (m/f/x). Glavni zadaci će uključivati sigurnosne procjene novih ili postojećih softverskih projekata i njihove sigurnosne arhitekture. Važno je iskustvo u procesima i metodama razvoja softvera te znanje o agilnom DevOps-u i cloud arhitekturi. Ponuda uključuje stimulativna primanja, priliku za rast i napredovanje te dinamično poslovno okruženje. Požuri i prijavi se do 26. listopada.