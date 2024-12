I Firefox odustaje od značajke Do Not Track

Mozilla je uklonila značajku Do Not Track, koja je bila prisutna u web pregledniku Firefoxu od 2009. godine. Bio je to prvi preglednik koji je usvojio tu značajku.

Apple je isto učinio još 2019. godine za Safari, piše Engadget.

Prije no što osudite Mozillinu odluku, uzmite u obzir kako Do Not Track nije naredba, već samo prijedlog web stranicama da vas prestanu pratiti. Većina web stranica to ignorira, što tu značajku čini praktično beskorisnom.

Umjesto nje možete odabrati značajku Tell websites not to sell or share my data. Ova postavka oslanja se na Global Privacy Control, što poštuje više web odredišta, pa i pojedine jurisdikcije.

Ili koristite virtualne privatne mreže.