HUAWEI Pura 70 Ultra ima najbolju smartphone kameru te najviše postignutu ocjenu u povijesti DXOMARK-a

Revolucionarna fotografija

Inovativna vrhunska tehnologija kamera obilježila je imenom ne tako davnu 'HUAWEI P' seriju pametnih telefona, a HUAWEI Pura 70 Ultra nastavlja tu tradiciju. Uređaj dolazi s Ultra Speed Snapshot značajkom koja omogućuje fotografiranje objekata koji se kreću velikom brzinom, čak do 300 km/h. To znači da korisnici mogu zabilježiti najdragocjenije i prolazne trenutke, od trčećeg ljubimca, do omiljenog sportaša u akciji. Zahvaljujući povećanom unosu svjetla na hardveru glavne Ultra Lighting kamere u kombinaciji s HUAWEI XD Motion Engine tehnologijom, uređaj stvara nevjerojatne fotografije u bilo kojem scenariju, a svemu pomaže i autofokus nevjerojatne točnosti i brzine.

HUAWEI Pura 70 Ultra dolazi s Ultra Lighting Pop-Out kamerom s ogromnim 1-inčnim senzorom i objektivnom na izvlačenje s velikim otvorom blende f/1.6, a sve je smješteno unutar kućišta debljine 8,4 mm. To znači da se kamera automatski izvlači tijekom snimanja, omogućujući veću količinu svijetla nego inače, čime stvara najbolje fotografije u noćnim i zahtjevnim uvjetima.

HUAWEI Pura 70 Ultra opremljen je novom generacijom Ultra Lighting Macro telefoto kamerom. Periskopska telefoto kamera sadrži najveći otvor blende u industriji, što osigurava savršene fotografije sa zavidnom razinom detalja u mračnom, ali i izrazito svijetlom okruženju.

Za više detalja pročitajte DXOMARK recenziju ili posjetite službene stranice tvrtke HUAWEI.