Googleovi napredni alati za obradu slika uskoro neće tražiti pretplatu

U rijetkom potezu, Google će svim korisnicima ponuditi pristup alatima za fotografije koje su do sad mogli koristiti samo pretplatnici. Korisnici besplatnih Google fotografija dobivaju poboljšane značajke uređivanja bez plaćanja minimalno 20 eura godišnje, što znači da će svi dobiti nekoliko Googleovih alata koje pokreće AI - kao što su Photo UnBlur, Magic Eraser i Magic Editor.

On također omogućuje uređivanje velikih razmjera, poput mijenjanja neba iz sivog u plavo. Korisnici Magic Editora za Android i iOS Google Photos dobit će deset čuvanja slike mjesečno, dok će svi koji žele povećati to ograničenje trebati ili Pixel uređaj ili plaćeni Google One plan s više od 2 TB.



Značajke Google Photos bit će dostupne korisnicima koji nisu pretplatnici kroz nekoliko tjedana, počevši od 15. svibnja. Na stolnom računalu će biti dostupne samo ako imate Chromebook Plus koji ima ChromeOS verziju 118+. Za pristup na mobilnom uređaju trebat će vam najmanje Android 8.0 ili iOS 15 i 3 GB RAM-a.