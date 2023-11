Google tinejdžerima diljem svijeta daje pristup svom AI chatbotu

U rujnu ove godine Google je tinejdžerima u SAD-u omogućio pretraživanja pomoću AI chatbota Barda za tinejdžere u SAD-u, dajući im pristup rezultatima s dodatnim informacijama i poveznicama. Sada je tvrtka to omogućila i tinejdžerima u većini zemalja diljem svijeta; sve dok je njihov jezik postavljen na engleskom i sve dok ispunjavaju minimalnu dob potrebnu za upravljanje vlastitim Google računom. Minimalna dob razlikuje od zemlje do zemlje, no uglavnom je to od 13 do 16 godina