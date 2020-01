Google Drive opet bio nedostupan, drugi put u manje od tjedan dana

Googleov internetski servis koji omogućava rad s dokumentima online imao je problema u radu koji su potrajali skoro četiri sata

Nakon što su se korisnici na probleme požalili na društvenim mrežama i što ih je registriralo web odredište DownDetector, službena potvrda je stigla i iz Googlea.

Korisnike koji su pokušali pristupiti dokumentima online dočekala je poruka o pogrešci: Google Docs encountered an error. Please try reloading this page, or coming back to it in a few minutes.

Downdetector je pokazao naglo povećanje broja prijavljenih problema, prvenstveno od korisnika u Sjedinjenim Državama, od oko 19 sati po srednjeeuropskom vremenu. To su u Googleu potvrdili na kontrolnoj ploči G Suite Status Dashboard, prema kojoj je ispad potrajao blizu četiri sata.

Iz Googlea je stigla isprika zbog problema u radu, ali uzrok nije naveden. Prema DownDetectoru, ovo je drugi ispad servisa Google Drive u manje od tjedan dana, piše Business Insider.