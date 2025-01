Godina u znaku mobilnih telefona: Ovo su najtraženiji modeli u 2025.

Došla je nova godina, a to znači samo jednu stvar: kreće lavina novih mobilnih telefona zbog kojih će svi kupljeni u 2024. završiti u smeću. Da, znamo da ćemo ove godine vidjeti nekoliko prepoznatljivih flagshipa velikih imena poput Applea i Googlea, no tu je i nekoliko zanimljivih iznenađenja.

Što se jeftinijeg OnePlusa 13R tiče, on će navodno koristiti Snapdragon 8 Gen 3, uz nešto slabiji aranžman kamerica koje će vjerojatno isključiti telefoto objektiv. Pogledamo li situaciju kod OnePlus 12R, šanse su da će 13R dobiti posvećeni makro objektiv. OnePlus 13 će navodno koštati između 600 i 800 eura dok ćete za 13R vjerojatno morati izdvojiti između 400 i 500 eura.

Samsung nije objavio službeni datum novog Unpackeda, no vjerujemo da će se odvijati negdje između drugog dijela siječnja i početka veljače. Glasine trenutno navode 22. siječnja, no sve dok ne dobijemo konkretan datum od proizvođača, ovo su uglavnom glasine.

Kao i svake godine dosad, dobit ćemo tri nova modela - Galaxy S25, pojačani Galaxy S25 Plus i najjaču S25 Ultru. Za razliku od dosadašnjih generacija, ova bi mogla imati unificiranu kolekciju čipseta nevezano uz regiju. Top model će, kažu iz TechRadara, imati čipset Snapdragon 8 Elite. Ako se to ne dogodi, S25 i S25 Plus će vjerojatno završiti sa Exynosom 2500.

Najveću nadogradnju doživjet će Galaxy S25 Ultra s ultraširokokutnim 50 MP senzorom i varijabilnom telefoto lećom. Ta će nadogradnja osigurati glatko zumiranje i najviše će koristiti pri snimanju videa. S25 i S25 Plus će navodno dobiti malo umjerenije nadogradnje kao poboljšani glavni senzor kamere.

S obzirom na to da se kompanija sve više oslanja na AI, insajderi već pričaju o AI reviziji Bixbyja, a on će prepoznati sve što radite na ekranu i olakšati vam rad automatiziranim sugestijama i radnjama. Što se cijena tiče, one će biti otprilike iste kao i prošle godine.

iPhone SE 4