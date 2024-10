Gigant pred financijskim slomom: Kako je propao pionir genetskih testova

Strmoglav pad

No, ni to nije spasilo tvrtku. Ubrzo nakon izlaska na Nasdaq, problemi su se počeli gomilati. Rast kamatnih stopa otežao je pribavljanje novog kapitala, a prodaja testova počela je padati. Tvrtka je 2020. godine pokušala uvesti premium pretplatnički proizvod kako bi generirala stalni prihod, no taj potez nije uspio donijeti očekivane rezultate. U fiskalnoj 2023. godini, 23andMe je prijavio neto gubitak od 312 milijuna dolara. Do rujna iste godine, cijena dionice pala je ispod jednog dolara.

Osim financijskih problema, tvrtka se suočila i s ozbiljnim zabrinutostima oko privatnosti. U listopadu 2023. godine, hakeri su pristupili podacima gotovo sedam milijuna korisnika, što je izazvalo veliku zabrinutost među kupcima o sigurnosti njihovih genetskih informacija.