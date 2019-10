[FOTO/VIDEO] Ne treba vam ni električar: Kako zapravo rade Ikeine rolo zavjese na daljinsko upravljanje

Rolete kao rolete, reći će netko, no pametne zavjese Fyrtur i Kadrilj imaju veliku prednost pred svom dosadašnjiom konkurenciju: koštaju daleko manje i zahtijevaju profesionalnu ugradnju, složni su kritičari

Dobra je stvar što jedan upareni daljinski upravljač ili IKEA Home smart aplikacija može upravljati s više zavjesa . Svaka je rolo zavjesa zasebno već uparena s daljinskim upravljačem, a s istim daljinskim može se upariti do četiri rolo zavjesa. Istroši li vam se baterija, a u kući nemate rezervnu, zavjesu možete spustiti i laganim povlačenjem prema dolje.

Normalnim korištenjem, a to podrazumijeva spuštanje i dizanje roleta jednom dnevno, puna bi baterija trebala trajati između četiri i šest mjeseci do novog punjenja. Baterija bi se trebala napuniti za otprilike četiri do pet sati.

Sa Ikeinim zavjesama stiže i garancija kvalitete na pet godina no valja zapamtiti da se Kadrilj i Fyrtur ne smiju koristiti u kupaonici ili na otvorenom. Tkanina Kadrilj zavjese prozirna je i propušta svjetlo u prostor, dok je Fyrtur tkan od materijala koji potpuno blokira svjetlost i zatamnjuje prostoriju.