[FOTO] Neočekivan prizor: Skriveni tuneli pružaju pogled u ledom okovanu prošlost Sjevernog mora

Znanstvenici su uz pomoć novih tehnologija uspjeli snimiti neočekivan prizor - ispod Sjevernog mora kriju se zamrznuti krajobrazi drevnog ledenog doba

Ako posjetite Grenland tijekom ljetnih mjeseci vidjet ćete velika jezera otopljene vode koji se sakupljaju na površini ledenih ploča. Ova se voda spušta niz pukotine do dna glečera gdje se razlijeva i otiče u more. Dok to radi, ona podmazuje kretanje ledene ploče iznad sebe. Znanstvenici su pomoću različitih senzora na nekoliko navrata pokušali razumijeti procese koji se odvijaju ispod glečera - NASA je čak niz tok poslala desetke gumenih patkica ne bi li vidjela kamo putuju Grenlandove podvodne rijeke.

Krajobrazi koje su Kirkham i kolege opisali objavljeni su u časopisu Geology te su informacije sakupili na drugačiji način - slikanjem velikog područja u visokoj rezoluciji tehnologijom za seizmičko istraživanje zvučnim valovima koja se inače koristi za snimanje sedimentacija na dnu mora pri provjeri stabilnosti potencijalne infrastrukture za naftu, plin ili obnovljive izvore energije. Znanstvenici su iste podatke iskoristili za izradu slike drevnog Sjevernog mora.