Facebookova sljedeća misija su mladi: Smeta im pad broja sati provedenih na društvenoj mreži i sve starija baza korisnika

Premda mu zarada nije (još) ugrožena, Zuckerbergov Facebook svjestan je budućnosti u kojoj će, barem prema službenom stavu, ostati bez hrpe mladih korisnika

Velik broj organizacija, čini se, muče iste brige, što znači da ovaj Zuckerbergov potez nije iznenađujući. Također valja uzeti u obzir to da Facebookov šef dosta često ima izjave u kojima zvuči jako zabrinut oko neke stvari, samo da bi malo kasnije usmjerio prioritete kompanije posve drugdje, piše New York Times.

S druge strane poznato je to da Facebook polako gubi relevantnost kod mlađih osoba, no barem što se financija tiče, to zasad ne predstavlja problem - baza korisnika se unatoč svemu povećava. Uostalom, podilaženje mladima vidljivo je ubacivanjem značajki koje smo prije toga vidjeli kod Snapchata i TikToka.