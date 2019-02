Facebook je korisnicima Androida upravo olakšao kontrolu nad privatnim podacima

Društvena mreža korisnicima je Androida pružila lakšu kontrolu nad objavom lokacije, alatom kojeg zlorabe provalnici, reklamne agencije i, među ostalim, sam Facebook

Facebook je upravo objavio nove alate za svoju aplikaciju pomoću kojih će korisnici Androida lakše blokirati emitiranje lokacije kada aplikaciju ne koristite.

iOS, za razliku, korisnicima omogućava da ograniče korištenje lokacijskih usluga u određenim uvjerima (kada koristite aplikaciju, cijelo vrijeme ili nikad), no Android nažalost to ne može. Ako Facebooku dozvolite da prati gdje ste, on će to raditi cijelo vrijeme.