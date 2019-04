Evo kako se možete odjaviti iz Googlea bez obzira na platformu

Koristite Google tijekom cijelog dana, no niste sigurni postoji li tipka kojom se možete odjaviti? Evo kako to možete napraviti na računalu i smartfonu

Ako na poslovnom računalu ili smartfonu koristite Google, vjerojatno ćete se osjećati sigurnije ako na kraju radnog vremena jednostavno odete na svoj profil i odjavite se. Ne znate kako to učiniti? Ništa lakše - objasnit ćemo vam kako se to radi na stolnom računalu i na smartfonu.

Kako se odjaviti s Googlea na računalu?

Za početak, odite na Google.com i tamo u gornjem desnom kutu ekrana potražite svoju profilnu sliku. Kliknite na nju i pojavit će se izbornik. Nakon toga samo kliknite na tipku za odjavu, odnosno 'Sign Out' (ako koristite engleski jezik) i to je to. Slobodni ste do iduće prijave. Hoćete nazad? Samo kliknite na plavu kockicu koja je zamijenila vašu profilnu sliku i dobit ćete okvir za prijavu.