Evo kako možete sinkronizirati sve svoje preglednike uz Firefox Sync

Sinkronizirajte sve podatke i postavke unutar Mozillinog preglednika, gdje god bili i koji god uređaj koristili

Tamo ćete vidjeti kratki uvod u Firefox Sync. Ako nemate Firefox profil, odaberite 'nemam profil' odnosno Don’t have an account? Get started. Poveznica će vas odvesti na stranicu gdje možete napraviti Firefox profil. Da biste napravili profil, trebat će vam email adresa, lozinka i točno unesena starosna dob. Nakon što stvorite i potvrdite profil (ili ako ga već imate) samo morate kliknuti na prijavu i upisati svoje podatke.

Firefox će vam nakon upisivanja poslati email za potvrdu kojim će ositurati da se prijavljujete vi, a ne neki prevarant. Samo kliknite na poveznicu u mailu i potvrdite da ste to bili vi. Nakon što to učinite, Firefox će se baciti na sinkrnoniziranje vaših podataka.