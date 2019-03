Evo kako ćete blokirati i odblokirati nekoga na Facebooku

Svi se, prije ili kasnije, nađemo u situaciji kad više ne želimo gledati i čitati nečije objave na najvećoj društvenoj mreži svijeta. Ovako možete riješiti problem bez trajnog brisanja kontakata

Umjesto korištenja opcije Unfriend na Facebooku možete isprobati blokirati objave osobe koja vam ide na živce zbog ovog ili onog razloga. Ako se predomislite možete ju uvijek odblokirati ili se ipak odlučiti na nuklearnu opciju pa ju u potpunosti obrisati.

Kako blokirati nekoga na Facebooku

Logirajte se u vaš korisnički račun pri Facebooku.

Pronađite osobu koju želite blokirati.

U gornjem desnom kutu stranice te osobe pronaći ćete sličicu tri paralelno posložene sive točkice. Kliknite na nju.

Pojavit će se padajući izbornik. Odaberite na njemu opciju Block.

U skočnom (pop-up) prozoru koji će se pojaviti kliknite Confirm.

U idućem prozoru kliknite Okay.

To je to. Osoba je do daljnjeg blokirana. Kad nekog blokirate više nećete vidjeti objave te osobe, neće vam moći slati poruke, kao ni vidjeti što vi objavljujete.