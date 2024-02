Poziv inovatorima: AI4Health.Cro traži AI rješenja za probleme u zdravstvu

Brojne studije sugeriraju da bi se s boljim prediktivnim modelima, optimizacijom procesa korištenja kliničkih podataka, zdravstvenim intervencijama, poput prijelazne ili dodatne skrbi, značajan dio tih prijema mogao spriječiti, i to njih čak 50 posto. Konzorcij stručnjaka okupljen na projektu AI4Health.Cro smatra da rješenje leži u primjeni AI tehnologija.

'AI i strojno učenje nude obećavajuća rješenja za smanjenje ranih ponovnih prijema u bolnice, predviđanjem rizika kod pacijenata, personalizacijom planova skrbi i poboljšanjem praćenja nakon otpusta. Analizirajući velike skupove kliničkih podataka, ova tehnologija može identificirati pacijente s visokim rizikom od ponovnog prijema, osigurati ciljane intervencije i kontinuiranu skrb, uz bolje ishode za pacijente i učinkovitost zdravstvene skrbi', naglasila je dr. sc. Anja Barešić, koordinatorica projekta AI4Health.Cro s Instituta Ruđer Bošković.

Osim prilike da doprinesu značajnim promjenama u poboljšanju zdravstvenog sustava, natjecatelji imaju priliku osvojiti nagrade iz fonda vrijednog 9.000 eura.

'Sve veći broj startupova u Hrvatskoj inovativnim promišljanjem i primjenom najnovijih tehnologija uspješno rješava kompleksne zadatke dolazeći do rješenja koja mijenjaju kvalitetu života. Na AI4Health.Cro natjecanje mogu se prijaviti sve punoljetne osobe željne izazova. U periodu provedbe natjecanja koje će trajati do 12. travnja, sudionicima ćemo osigurati adekvatnu podršku i pristup stvarnim anonimiziranim podacima kako bi došli do konkretnog i primjenjivog rješenja. Vrijedne novčane nagrade su sigurno dodatni motivator za prijavu, zato pozivam sve na sudjelovanje u razvoju rješenja koje će pridonijeti kvalitetnijem zdravstvenom sustavu', istaknuo je Frane Šesnić, direktor Zagrebačkog inovacijskog centra – ZICER.

Prijave su otvorene do 18. veljače 2024., a detalji o natjecanju i prijavnom procesu dostupni su na poveznici. Svi detalji o pravilima sudjelovanja i izvođenju natjecanja nalaze su u javnom pozivu i pravilniku. Sva dodatna pitanja natjecatelji mogu uputiti e-mailom na adresu challenge-ai4health@zicer.hr

O projektu AI4HEALTH.CRO:

AI4Health.Cro je neprofitni, javno-privatni konzorcij koji AI vidi kao ključnu za napredak zdravstva. Konzorcij okuplja 15 partnera uz Institut Ruđer Bošković kao koordinatora, a financira se s 2,9 milijuna eura u sklopu programa Digitalna Europa te NPOO-a u jednakim omjerima, u trajanju od tri godine.

Uz IRB, konzorcij AI4Health.Cro čine: Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju, Magdalena - Klinika za kardiovaskularne bolesti, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Dom zdravlja Zagreb - Centar, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zagrebački inovacijski centar, Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, Mreža znanja, FeelsGood Capital Partners, te uspješne tvrtke IN2, Ericsson Nikola Tesla i NEWTON Technologies Adria.