Elon Musk se još jednom predomislio oko Twittera, evo što donosi novi zaokret

Saga o preuzimanju Twittera dobila je neočekivani zakoret. Dobra je to prilika za podsjećanje kako je došlo do ove situacije i što bi se još moglo dogoditi

Elon Musk se ponovno predomislio: nakon višemjesečne drame ipak želi kupiti Twitter. O tome je pismom obavijestio američku regulatornu agenciju Securities and Exchange Commission (SEC).

Njegovo briljatno rješenje bila je ponuda za preuzimanje, koja je vrijednost Twittera postavila na 44 milijarde američkih dolara.

Nakon toga stvari su krenule nizbrdo. Musk je optužio Twitter zbog uskraćivanja podataka o broju lažnih korisničkih računa i botova, što je kasnije naveo kao razlog za povlačenje iz dogovora. Twitter je uzvratio tužbom kojom su ga pokušali natjerati na dovršetak preuzimanja.

Početak suđenja je zakazan za 17. listopada, ali Musk se predomislio i objavio kako će ipak nastaviti s preuzimanjem, ako sud okonča parnicu.

Nije jednostavno dokučiti zašto se na to odlučio. Moguće je kako ga je na to potaknula objava poveće količine privatnih razgovora koja je isplivala tijekom priprema za suđenje. Te su objave pokazale kako je dogovor propao i kako je Musk prošao kroz više faza, od ushićenosti ulaganjem u Twitter do toga kako smatra da ga mora preuzeti kako bi ga popravio.

Osim toga, vjerojatno je svjestan kako bi suđenje moglo imati po njega neugodan rasplet i uvaliti ga u dodatne pravne probleme.

Ne pomaže ni to što se Musk oslanja na objavljivanje loših stvari o tvrtci koju bi na kraju mogao biti prisiljen preuzeti.

Priprema za aplikaciju za sve?

Jedino što je objavio nakon što se predomislio oko preuzimanja bio je tvit u kojem je naveo kako će akvizicija biti prvi korak prema "stvaranju X-a, aplikacije za sve".

To je referenca na kineski WeChat, iznimno popularnu aplikaciju koja je krenula kao servis za brbljanje i prerasla u platformu koja nudi sve i svašta, od igranja do društvenih mreža i digitalne kupovine.

Musk je ranije najavljivao kako želi Twitter pretvoriti u WeChat. Ta aplikacija nudi i usluge plaćanja, a Musk je svojedobno bio jedan od pokretača banke online X.com, koja je kasnije postala PayPal.

Što će se iduće dogoditi?

S obzirom da je riječ o Musku, teško je biti siguran. Twitter se drži cijene dionice od 54,2 USD, kako je bilo navedeno u inicijalnom dogovoru.

Stručnjaci smatraju kako bi bilo prilično neobično poslati SEC-u pismo kakvo je Musk uputio ako nema namjeru dogovoriti se s Twitterom. U suprotnom bi mogao biti optužen za prijevaru.

Ako preuzimanje bude dovršeno, Elon Musk će tehnički postati vlasnikom Twittera. Ipak, situacija nije baš posve jednostavna.

Pravno gledano, sve dionice Twittera kojima se javno trguje preuzet će holding tvrtka, koja je u potpunosti u Muskovom vlasništvu.

Iako Musk neće morati odgovarati dioničarima, ipak će morati polagati račune tvrtkama i ljudima koji su uložili milijarde u ovaj posao, kao što su Binance, osnivač Oraclea Larry Ellison, saudijski kraljević Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud i Andreesseen Horowitz, između ostalih. Obećao im je povrat investicije, a američki mediji pišu kako neki od njih žele dio upravljačkih prava za sebe.

Prvi krajnji rok - travanj 2023. godine

Također je otvoreno pitanje tko će operativno voditi Twitter. Nagađalo se kako bi to privremeno mogao preuzeti Musk osobno, tim više što se sadašnji glavni izvršni direktor Twittera Parag Agrawal već mjesecima javno prepucava s njim, a Musk nije zadovoljan njegovim radom.

Neizvjesno je i što će biti s parnicom. Sud je može zamrznuti u bilo kojem trenutku, ali dok se to ne dogodi bit će nastavljeno prema planu.

Musk priželjkuje obustavu, ali ne izgleda kako će u Twitteru biti spremni to prihvatiti ako se stvari ne srede do 17. listopada, niti će sud biti tome sklon. U stvari, sutkinja koja vodi proces već je zatražila od Muska i Twittera plan za slučaj obustave.

Stoga je neizvjesno koliko bi vremena moglo proći prije nego što će preuzimanje Twittera biti završeno. Prvi mogući krajnji rok je travanj 2023. godine, kada će istići Muskovi financijski dogovori. Ne uspije li do tada zaključiti transakciju ili ponovno ih ispregovarati, sve bi moglo otići k vragu, a on bi mogao platiti Twitteru milijardu USD naknade, piše Verge.