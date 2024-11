Donosimo trikove za Google Drive koji će vam olakšati život

2) Koristite napredno pretraživanje

Opcija Advanced search nalazi se uz polje za pretraživanje. Pomoću nje možete filtrirati rezultate prema vrsti datoteke, vlasniku, lokaciji ili datumu izmjene.

Google Drive također podržava Booleove operatore, pa možete koristiti naredbe kao što su: from:, type:, AND, OR, owner:, before:, title: i druge.

Recimo, ako upišete type:pdf owner:me before:2023 moći ćete naći sve PDF datoteke koje ste napravili prije 2023. godine.

3) Postavite izvanmrežni pristup svojim datotekama

Ako nemate uvijek pristup internetu, postavljanje izvanmrežnog pristupa datotekama na Google Driveu može biti spas. To omogućuje pregled i uređivanje dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija bez internetske veze.

Sve promjene koje napravite automatski se sinkroniziraju kada se ponovno spojite na mrežu. Otvorite postavke Google Drivea i označite kućicu ispod odjeljka Offline. Ovo će vaše nedavne datoteke, tablice i slajdove učiniti dostupnima izvan mreže.

Starije datoteke također možete učiniti dostupnom klikom na sličicu s tri točke pokraj nje i odabirom Make available offline.