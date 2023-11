Dokazi o velikoj koliziji sa Zemljom leže u njezinoj dubini?

Dvije mrlje, jedna ispod Afrike, a druga u regiji južnog Pacifika, gušće su od svoje okoline. Moguće je da su one ostaci kataklizme iz rane povijesti našeg planeta koja je potencijalno dovela do formiranja Mjeseca. Znanstvenici nagađaju kako je Zemlju udario objekt veličine Marsa, prozvan Theia, objavili su u srijedu. Ta snažna kolizija, nedavno datirana na prije 4,46 milijardi godina, poslala je dijelove Zemlje u svemir, što je dovelo do stvaranja Mjeseca. No ostaci Theie možda su i dalje unutar Zemlje, na dubini točno iznad njezine jezgre.

Znanstvenici su računalnom simulacijom istraživali utjecaj kataklizme, geofizičke postavke, materijal od kojeg je Theia najvjerojatnije bila sastavljena i evoluciju Zemljinog plašta.

Na temelju simulacija ustvrdili su kako je moguće da je većina Theie apsorbirana u Zemlju, formirajući mrlje, dok su rezidue formirale Mjesec.

'Dna tih mrlja su 2900 kilometara ispod nas. Dvije mrlje čine oko 2 posto zemljine mase', rekao je geofizičar Qian Yuan s američkog sveučilišta Caltech, voditelj istraživanja objavljenog u časopisu Nature.