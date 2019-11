Na što paziti kada kupujemo novi uređaj: Cijena nije jedini bitan faktor, uzmite u obzir i ove stvari

Cijena je važan faktor u odluci o kupnji novog uređaja, a nerijetko se, vođeni isključivo tom logikom, okrenemo online narudžbi iz nekih web trgovina. Što kad stvari krenu po zlu?

Kada biraju svoj novi pametni telefon ili drugi visoko tehnološki gadget, pojedinci se okreću online kupnji iz Kine jer je glavni kriterij koji uzimaju u obzir - cijena.

No, jeste li ikada razmišljali o cjelokupnom iskustvu?

Na stranu internet prevare i krađe podataka o kojima čitamo na svakom koraku, pretpostavimo da je naručeni uređaj stigao na vrijeme i da vam se dogodi crni scenarij - DoA dead on Arrival, ili laički rečeno, da on nakon otvaranja jednostavno - ne radi.

Ne preostaje ništa drugo negoli uređaj vratiti i nadati se najboljem, ali sigurno i dodatnom čekanju.

Što kada uređaj prestane raditi tijekom garancije, a starog ste se uređaja već riješili? Ako uređaj nije kupljen iz dućana s europskih zaliha, a to je čest slučaj s onima iz Kine, nijedan ovlašteni serviser ga neće popraviti te opet slijedi povrat prodavaču i čekanje.

Što ćete dok čekate popravak, biti nedostupni? Znate li da najbolji trgovci, poput Hrvatskog Telekoma, osiguravaju po vašem zahtjevu zamjenski uređaj? S obzirom da sam transport do dobavljača, popravak i povratak do Kine prilično traje, u Hrvatskom Telekomu od trenutka predaje uređaja u široko rasprostranjenoj mreži dućana, do povratka s popravka, ovisno o kompleksnosti i brandu, uređaj možete imati već unutar 72 sata*.

Uređaj je isti svugdje? Ne baš...

Također, mnogi od nas žive u pogrešnom uvjerenju da je neki smartfon isti gdje god ga kupili ako se isto zove, a to je zabluda koja vam može narušiti iskustvo. Naime, uređaji nisu niti hardverski isti na svim tržištima zbog prilagodbe antenskog sustava, ali najveći problem leži u razlikama u softveru. To se očituje u lošijem prijemu, manjoj brzini surfanja, ali ono nevidljivo krije se u mogućem povećanom zračenju (SAR faktor). Naime, uređaji koje kupujete kod velikih operatera, koji su dio svjetskih grupacija, dorađuju softver kako bi bio najbolje usklađen s radom mreže i faktorima zračenja koji su unutar propisanih vrijednosti, a da pri tome razina kvalitete poziva i spajanja na internet bude najbolja.