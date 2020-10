Dodatni sadržaj uz Samsung UHD televizore

Televizor više nije samo uređaj za gledanje omiljenih serija i filmova – uz suvremene mogućnosti i aplikacije, naše kućno kino postaje i pravi asistent u svakodnevici. Kada u sve uključimo i vrhunski prikaz, zabava postaje zajamčena

Samsung je već 14. godinu zaredom broj jedan u tehnologiji televizora u svijetu, što svakako potvrđuje i UHD serija televizora. S nevjerojatnom 4K UHD rezolucijom , uživat ćete u jasnoj i oštroj slici kao da zaista sudjelujete u filmskim scenama. Zvuči nevjerojatno, zar ne? Sve to pokreće i poseban Crystal Processor koji posebnim algoritmima prilagođava ne samo sliku na najbolju moguću razinu, nego i zvuk.

Pametni televizori danas se lako povezuju s računalima, tablet uređajima, pametnim telefonima te ostalim tehnološkim čudima. Uz Tap View na UHD televizorima, korisnik može povezati televizor i mobitel samo jednim dodirom na zaslon. Nadalje, tu je i Multi-View način rada koji omogućuje da se sadržaj s mobilnog uređaja prikaže u jednom dijelu televizijskog ekrana. Isto tako, nema potrebe za korištenjem nekoliko različitih daljinskih upravljača uz One Remote Control , koji omogućuje korištenje više uređaja odjednom iz udobnosti naslonjača.

Velik izbor dodatnog sadržaja

Danas se od televizora očekuje da pruža izbor sadržaja za svačiji ukus. Osim dostupnosti televizijskih kanala kao nikad prije, korisnik na svojem UHD televizoru raspolaže pristupu servisima poput HBO GO za zabavu bez granica. Uz HBO GO, korisnik na svojem UHD televizoru ima pristup više od 300 serija, 850 filmova te mnoštvu crtanih serija i filmova. A svaki tjedan spremna je i nova filmska premijera.

Suvremeni televizori u posljednjih nekoliko godina postali su mnogo više od izvora vijesti i filmova zahvaljujući brojnim dodatnim mogućnostima i aplikacijama, a jedan od njih su moderni Samsung UHD televizori. Trenutno je u tijeku promotivna akcija gdje pri kupnji Samsung UHD televizora veličine 65 i više inča na poklon dobivate i pretplatu za HBO GO uslugu u trajanju od 12 mjeseci. Promocija traje do 15. studenoga ili do isteka zaliha. Kako biste ostvarili pravo na poklon, potrebno je registrirati svoju kupnju na ce.promotion@samsung.com najkasnije 15 dana od datuma kupnje. Više informacija i popis uređaja uključenih u promociju pronađite ovdje.