Do Marsa i dalje: Pogledajte izvrstan konceptni video rakete na fuzijski pogon

U posljednjih deset godina britanski startup Pulsar Fusion tiho je radio na revolucionarnoj tehnologiji – raketi na nuklearnu fuziju koja bi mogla prepoloviti vrijeme potrebno za let do Marsa, izvještava Gizmodo . Ovaj tjedan, tvrtka je u upečatljivom videu predstavila svoj koncept: Sunbird Migratory Transfer Vehicle , fuzijski pogonjen raketni sustav sposoban dosegnuti brzinu od 529.000 kilometara na sat . Ako se ispune najave, to bi bio najbrži samopokretni objekt ikad izgrađen .

Fuzijski pogon: energija zvijezda

Snaga Sunbirda dolazi iz Dual Direct Fusion Drive (DDFD) motora koji koristi nuklearnu fuziju, istu reakciju koja napaja Sunce. Pulsar Fusion tvrdi da njihovi motori mogu proizvesti brzinu ispuha od 500 km/s, daleko nadmašujući sve postojeće sustave pogona.



Takav pogon mogao bi generirati višestruko više energije po jedinici goriva nego bilo koji današnji sustav, a to bi omogućilo brže, učinkovitije i dugotrajnije svemirske misije.



Ambiciozni planovi i izazovi



Iako je tehnologija još uvijek u razvoju, tvrtka planira demonstrirati ključne komponente sustava već ove godine, a cilj je testirati nuklearnu fuziju u orbiti do 2027. godine. To je iznimno ambiciozan cilj s obzirom na složenost i neizvjesnost oko kontrole fuzije u svemirskim uvjetima. Ako projekt uspije, Sunbird bi mogao prevesti od 1.000 do 2.000 kilograma komercijalnog tereta do Marsa za manje od šest mjeseci, navodi se na web-stranici Pulsar Fusiona. To uključuje opskrbu, rovere, pa čak i elemente za buduće ljudske nastambe.



Jedan Sunbird motor trebao bi koštati oko 70 milijuna dolara, no tvrtka očekuje da bi se taj iznos mogao vratiti unutar jedne do dvije godine kroz orbitalnu logistiku, znanstvene misije ili postavljanje svemirske infrastrukture.