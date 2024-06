Digital Pub Day 2.0: Borba protiv dezinformacija

Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI), vodeće stručno udruženje koje okuplja online medije i ostale industrije povezane s digitalnim izdavaštvom i oglašavanjem, najavljuje drugo izdanje DigitalPub Day-a, koji će se održati 18. lipnja 2024. u prekrasnom prostoru Wespa Bussines & Lounge, stvorenom za poticajni i inovativni program konferencije.

HUDI aktivno sudjeluje u dva ključna fact-checking projekta Agencije za elektroničke medije i Ministarstva kulture i medija, projektu TurFacto, u suradnji sa Sveučilištem VERN’, i projektu FACT, u suradnji s Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku. Kako bi se istaknuo fokus na borbu protiv dezinformacija i zaštite ljudi online, ovogodišnji DigitalPub Day bit će posvećen temi 'Navigating Misinformation: Sail the seas of information with the compass of critical thinking'. Konferenciju će otvoriti predsjednik HUDI-ja, Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja, CME Adria, koji je ovim povodom poručio: 'Kroz suradnju s vodećim stručnjacima i inovativnim projektima, cilj HUDI-ja jest osnažiti kritičko mišljenje i otpornost na dezinformacije u digitalnim medijima. DigitalPub Day organizirali smo s jednim ciljem - da konačno na jednom mjestu imamo temu i fokus kakav je potreban digitalnoj industriji. Vrlo je važno da cijela naša industrija ima uvid u najnovija kretanja u digitalnim medijima, trendovima oglašavanja, da bezrezervno raspravlja o njima i da potaknemo stvari da se rješavaju. Sve s ciljem očuvanja naših lokalnih medija i njihove stabilnosti. Dan će okupiti sve glavne aktere lokalnih medija, medija koji doista formiraju kulturu našeg društva. Vidimo se!'