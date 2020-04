Zatvoreni unutar svoja četiri zida, ljudi se pitaju kakav će nam život biti nakon pandemije. Hoće li nam se domovi pretvoriti u urede i učionice? Hoće li se pločnici proširivati kako bi se ljudi lakše mimoilazili? Hoće li se današnji uredi otvorenog tipa pregrađivati staklima i knaufom i koliko će ljudi odjednom ulaziti u liftove?

'Trenutak u kojem živimo, obilježen pandemijom Covida-19 i svim posljedicama, tjera nas na razmišljanje o načinu života kakav smo do sada vodili i, neizbježno, o onome kako ćemo ga voditi kada i kako se tijek pandemije promijeni', kaže Daria Torre , arhitektica koja je u Milanu i Zagrebu radila na nizu projekata interijera i arhitekture, od individualne do komercijalne namjene, a posebno na definiranju, standardizaciji i oblikovanju korporativnih radnih prostora.

'No sve to i dalje predviđa osnovni princip: rad u grupama ljudi', podsjeća Torre. 'U što bližem kontaktu, upravo onome što danas i do tko zna kada moramo izbjegavati.'

Od klasičnog otvorenog plana s rasterom radnih mjesta, ograđenih ili neograđenih, koncept je prošao kroz razne metamorfoze sve do najnovijih koncepata smart i agile workinga. I premda oba već po svojoj definiciji predviđaju rad na daljinu i smanjenu prisutnost na radnom mjestu, do danas u većini sredina nije bio u potpunosti primijenjen.

Već danas za mnoge je moguće ono što je do jučer bilo teško ili gotovo nemoguće implementirati: rad od kuće, na daljinu, uz korištenje tehnologija koje su nam i ranije bile na raspolaganju. Sasvim je sigurno to da će se iznalaziti nova, još naprednija tehnološka rješenja , ali jednako je sigurno da će i dosadašnji koncepti oblikovanja radnih prostora doživjeti promjene, najavljuje Torre.

Nakon ove pandemije u modu će, kaže, ući lobiji, predsoblja, foajei...

'To su idealni prostori za čišćenje ruku i higijenu prilikom ulaska ili izlaska iz zgrade, bez stvaranja gužve', kaže Corona. 'Bilo bi lijepo imati više prostora u liftovima, avionima, vlakovima, autobusima, na stepenicama, u trgovinama brze hrane... ali to će teže ići zbog recesije. No minimalizam će biti glavni stil. Čisto i prostrano, to je naša budućnost.

O uredima budućnosti raspisao se i New York Times. Kako sada stvari stoje, zaposlenike nakon pandemije čeka radikalno drugačije okruženje.

Zaposlenici mogu očekivati ​​pojačane higijenske standarde i mjere socijalne distance. Predvorja bi mogla postati praonice ruku, čistačice će dezinficirati rukohvate, a broj ljudi u liftovima bit će ograničen. Može se očekivati i novi raspored sjedenja te postavljanje prepreka između zaposlenika. Razmišlja se i o uvođenju tehnologija koje će omogućiti pristup prostorijama i liftovima bez dodirivanja ​​kvaka ili pritiskanja gumba.

Američke kompanije najozbiljnije razmišljaju o načinima na koje zaposlenicima dati prostor za disanje.

'Cijeli smisao kinetičkog namještaja bio je okupljanje ljudi', kaže Kelly Griffin, direktorica NBBJ-a. 'Odsad će namještaj imati drugačiju funkciju: razdvajati ljude.'

O razdvajanju, izolaciji od drugih ljudi na radnom mjestu razmišljao je i zagrebački arhitekt Darko Špiljarić iz Dizz Concepta. Kao da je znao što se sprema, ovaj brojnim medaljama nagrađivani inovator osmislio je rješenje koje bi se moglo pokazati kao savršen prijelaz iz open space filozofije u uredski prostor primjereniji trenutku.