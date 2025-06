Dvaput je bio jako blizu Hajduka, a sad napokon i dolazi na Poljud?

Sportske novosti javljaju da je Vučević pronašao i šefa omladinske škole. To bi trebao biti Čeh Jiri Plišek. On je dvaput bio jako blizu preuzimanja te pozicije u Hajduku - 2016. i 2019. godine, ali nije došlo do suradnje.

Plišek je najpoznatiji po tome što je na sarajevskoj Grbavici otkrio Edina Džeku i odveo ga u Češku. Plišek je bio i nogometaš, a karijeru je završio u 28. godini nakon što je igrao za nekoliko čeških klubova.

Bio je trener Željezničara, Sarajeva, Teplica, Ustija nad Labem, Slovačkog, Hradeca, izbornik juniorske reprezentacije Češke, a posljednjih desetak godina je radio s omladinskim kategorijama u praškoj Slaviji i Mladoj Boleslav.