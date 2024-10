Bivši zaposlenik OpenAI-ja: Tvrtka krši zakon o autorskim pravima i uništava internet

Bivši istraživač iz OpenAI-a, Suchir Balaji, javno je kritizirao poslovni model tvrtke, tvrdeći na svom osobnom blogu da OpenAI krši američki zakon o autorskim pravima. Balaji, koji je diplomirao na UC Berkeleyu i radio na razvoju GPT-4, pridružio se rastućem broju glasova koji smatraju da je način na koji OpenAI prikuplja podatke pravno upitan.

'Morate napustiti tvrtku ako vjerujete u ono što ja vjerujem,' rekao je Balaji za The New York Times. Balaji, koji je četiri godine radio u OpenAI-u, izjavio je da je isprva bio motiviran mogućnošću da AI tehnologija rješava složene probleme, poput liječenja bolesti. No, sada smatra da se tehnologija koristi za stvari s kojima se ne slaže te vjeruje da AI tvrtke 'uništavaju komercijalnu održivost' pojedinaca i poduzeća čiji su podaci korišteni za treniranje tih sustava.