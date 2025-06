Appleovi znanstvenici: 'AI 'puca' kad zadaci postanu preteški'

Jesu li AI sustavi dosegli granicu razvoja?

Gary Marcus, američki znanstvenik i istaknuti kritičar pretjeranih očekivanja od AI-ja, opisao je nalaze kao 'problematične'. U svom newsletteru napisao je da su rezultati Appleove studije još jedan dokaz da ideja o skorom razvoju opće umjetne inteligencije (AGI) – sustava koji može izvršavati sve intelektualne zadatke poput čovjeka – nije realna.

'Tko god misli da su veliki jezični modeli (LLM-ovi) izravan put prema AGI-ju koji će temeljito transformirati društvo. vara se', piše Marcus.

Studija također upozorava da LRMs neučinkovito troše računalne resurse – pri rješavanju jednostavnijih problema, brzo dođu do točnih rješenja, ali kod srednje kompleksnih zadataka prvo istražuju netočna rješenja prije nego dođu do ispravnog. Kod visokokompleksnih problema pak dolazi do potpunog kognitivnog kolapsa, čak i kad modelu eksplicitno predočite ispravan algoritam.

'Kako se modeli približavaju kritičnom pragu – koji je vrlo blizu točki kolapsa točnosti – oni, suprotno očekivanjima, smanjuju napor u rezoniranju, iako problem postaje sve teži', navodi se u radu. Appleovi znanstvenici smatraju da to ukazuje na temeljno ograničenje skalabilnosti trenutnog pristupa razvoju rezonirajuće umjetne inteligencije.