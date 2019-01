Aplikacija Gmail dobila je novi čisti dizajn

Google je svoj 'Material' dizajn uspješno integrirao i u mobilnu verziju Gmaila. Ako volite minimalizam, novo bijelo sučelje moglo bi vas oduševiti

Ovo među ostalim znači da će svi zabavni noviteti na koje smo navikli kod stolne verzije konačno raditi i na smartfonima: uključujući i prečace do privitaka koje je moguće otvoriti bez otvaranja same poruke. Aplikacija će također omogućiti lakše prebacivanje između osobnih i radnih profila. Novi Gmail će vam dati veliki podsjetnik ako je poruka sumnjiva, kao što to već radi na stolnim računalima.