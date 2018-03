Zvijezdi PSG-a je dosta svega: Sve manje želim biti nogometaš!

Dani Alves ponovo je privukao pažnju na sebe, ovaj put odgovorom da mu se igrati nogomet sve manje sviđa, kad su ga pitali što budućnost nosi za njega...

Ovih dana ponovo je privukao pažnju na sebe intervjuom za brazilski Globo u kojem je na pitanje o svojoj budućnosti odgovorio:

'Sve manje želim biti nogometaš. Nogomet je izgubio sjaj koji je prije imao,' tvrdi Dani Alves koji je i prije dvije godine za isti dnevni list dao ljutitu izjavu u sličnom stilu:

'Mrzim sve što okružuje nogomet. Živim u tom svijetu, ali mu ne pripadam. Toliko je laži i drugih interesa. Imam i ja mane, ali sam iskren. Katkad mislim da ljudi nisu spremni poslušati istinu i raspravljati o njoj.'

Osvrnuo se ovaj put Alves i na suigrača iz PSG-a Neymara o kojem se piše gotovo svakodnevno, a trenutno kruže glasine da se u parišku momčad nakon ozljede gležnja više uopće neće vratiti, već će tijekom ljeta potražiti novi klub nakon samo jedne sezone u Francuskoj.

'Ljudi misle da je Neymar marioneta. Ja se ne slažem, on je sazrio i mora se nositi s određenim stvarima,' zaključio kontroverzni branič koji je napustio Juventus prošle godine nakon samo jedne sezone, opravdavši to željom osvojiti Ligu prvaka, no s PSG-om je ispao prošli tjedan u osmini finala, a torinski klub i dalje je u natjecanju...