Rakitićev suigrač u Barceloni proživljava pakao: Bilo me sram hodati ulicom!

Andre Gomes priznao je da mu nije lako otkad je potpisao za Barcelonu, a imao je i ozbiljnih psihičkih problema kada mu je karijera krenula nizbrdo...

No, umjesto toga Andre Gomes završio je na klupi i do danas se nije uspio izboriti za pristojnu minutažu. U Primeri je ove sezone započeo tek četiri utakmice u udarnoj momčadi, a u još devet njih je ulazio s klupe i nije zabio niti jedan pogodak.

Na iznenađenje Barcinih navijača, ovog ponedjeljka dao je iznimno iskreni intervju za Panenku u kojem je priznao da se jako loše nosio sa situacijom u kojoj se našao.

'Prvih šest mjeseci je bilo prilično dobro, ali onda se sve promijenilo. Možda to nije prava riječ, ali promijenilo se u pakao, jer počeo sam osjećati veći pritisak. S pritiskom drugih mogu živjeti, ali ne i pritiskom samog sebe. Osjećaj koji sam imao u utakmicama bio je loš,' otkrio je Andre Gomes pa priznao:

'U nekoliko navrata nisam htio izaći iz kuće. Imao sam strah od ljudi i bilo me sram. Zatvorio sam se u sebe i nisam s nikim htio pričati. Nisam dopuštao samom sebi da se riješim te frustracije.'

'Što sam više razmišljao, to je bilo sve gore. Suigrači su mi pokušavali pomoći, ali nije ispadalo kako su zamislili. Nisam mogao izbaciti iz glave slike loših utakmica i to mi nije dopuštalo da krenem naprijed. Govorili su mi da igram s povučenom ručnom i najgore je što sam toga bio svjestan. Govorili su mi da mogu napraviti velike stvari, a ja sam se konstantno pitao zašto mi to ne uspijeva,' kaže Gomes koji se kod Ernesta Valverdea osjeća nešto bolje i navikao se na ulogu 'džokera s klupe', no možda bi mu prelazak u neki drugi klub bio najbolji potez sljedećeg ljeta...