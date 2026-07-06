Nakon ispadanja Portugala stigla brutalna kritika: 'Umoran sam od toga, gotovo je'

Posebno je izravan bio Ricardo Quaresma , bivši portugalski reprezentativac, koji nije skrivao nezadovoljstvo onime što je Portugal pokazao na turniru. Prema njegovim riječima, problemi nisu počeli protiv Španjolske, nego su trajali od početka do kraja Svjetskog prvenstva.

'Od početka do kraja Svjetskog prvenstva sve je bilo pogrešno. Nije bilo nijedne utakmice za koju bismo mogli reći da smo igrali dobro, stvarali dobre napade ili jednostavno nismo imali sreće', poručio je Quaresma.

Poraz od Španjolske samo je dodatno pojačao nezadovoljstvo. Quaresma smatra da Portugal ni u toj utakmici nije pokazao dovoljno te da je Španjolska imala kontrolu nad susretom.

'Čak je i danas Španjolska kontrolirala utakmicu', rekao je bivši portugalski reprezentativac.

Posebno je kritizirao odluke s klupe. Smatra da izmjene nisu imale smisla i da Portugal pod Martinezom nije pronašao stabilan identitet ni jasnu ideju igre.

'Besmislene izmjene igrača. Umoran sam od toga da to govorim, ali Roberto Martinez me uopće nije impresionirao otkako je stigao', dodao je Quaresma.

Oštra poruka za Martineza

Quaresma je posebno naglasio da ne pamti veliku utakmicu Portugala otkako je Martinez preuzeo reprezentaciju. Prema njegovu mišljenju, izbornik je pokušavao s brojnim rješenjima, ali nijedno nije donijelo rezultat.

'Ne mogu se sjetiti nijedne velike utakmice Portugala otkako je on došao. To je realnost. Isprobao je 50 različitih taktika. Nijedna nije funkcionirala', rekao je Quaresma.

Portugal je tako završio turnir ranije nego što se očekivalo, a ispadanje od Španjolske otvorilo je brojna pitanja o budućnosti reprezentacije i statusu izbornika.

'Rezultat? Idemo kući. Razočaranje. Gotovo je', zaključio je Quaresma.

Quaresma nije bilo tko u portugalskom nogometu. Riječ je o bivšem reprezentativcu koji je s Portugalom osvojio Euro 2016. i koji je godinama bio jedan od najatraktivnijih igrača svoje generacije. Upravo zato njegove riječi nakon ispadanja od Španjolske imaju dodatnu težinu.