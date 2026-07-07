Procurilo odmah nakon ispadanja: Evo tko je novi izbornik Portugala

PORTUGAL - ŠPANJOLSKA 0:1

Procurilo odmah nakon ispadanja: Evo tko je novi izbornik Portugala

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 07.07.2026 00:11
  • Objavljeno 07.07.2026 u 00:11
Jorge Jesus s obitelji
Jorge Jesus s obitelji Izvor: EPA / Autor: STRINGER/EPA
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Portugal nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva okreće novu stranicu.

Roberto Martinez odlazi s klupe reprezentacije, a njegov nasljednik trebao bi biti Jorge Jesus, 71-godišnji portugalski trener koji je slobodan nakon odlaska iz Al Nassra.

Martinez je Portugal preuzeo u siječnju 2023., nakon što je Fernando Santos otišao poslije Svjetskog prvenstva u Kataru. Njegov mandat završava nakon tri i pol godine, a ugovor koji istječe neće biti produljen poslije poraza od Španjolske u osmini finala Svjetskog prvenstva 2026.

Portugal je od turnira očekivao puno više, ali ispadanje od velikog rivala ubrzalo je odluku o promjeni na klupi. Martinez tako završava ciklus koji je počeo s velikim ambicijama, ali se nije pretvorio u rezultat kakav su navijači i Savez priželjkivali.

Novi izbornik trebao bi postati Jorge Jesus, jedno od najpoznatijih trenerskih imena portugalskog nogometa. On bi trebao otvoriti ciklus prema Euru 2028. i Svjetskom prvenstvu 2030., koje će Portugal suorganizirati sa Španjolskom i Marokom.

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Jesus je trenutačno bez angažmana nakon odlaska iz saudijskog Al Nassra na kraju prošle sezone. Po povratku portugalske reprezentacije u domovinu trebao bi se sastati s predsjednikom Portugalskog nogometnog saveza Pedrom Proencom i dogovoriti uvjete ugovora.

Povratak domaćem rješenju

Za Portugal bi to bio povratak domaćem trenerskom rješenju nakon razdoblja sa španjolskim izbornikom. Jesus ima golemo iskustvo, vodio je niz velikih klubova i godinama je bio jedno od najutjecajnijih trenerskih imena u portugalskom nogometu.

Jesus je najdublji trag ostavio u Benfici, s kojom je osvojio više domaćih trofeja i dvaput igrao finale Europske lige. Vodio je i Sporting, Bragu, Flamengo, Fenerbahce, Al Hilal i Al Nassr, a posebno se pamti njegov uspjeh s Flamengom, s kojim je 2019. osvojio Copa Libertadores i brazilsko prvenstvo.

Njegov stil uvijek je bio prepoznatljiv: Intenzitet, snažan karakter, velika taktička zahtjevnost i jasna hijerarhija u svlačionici. Upravo bi to moglo biti ono što Portugal traži nakon bolnog ispadanja sa Svjetskog prvenstva.

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