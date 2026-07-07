Procurilo odmah nakon ispadanja: Evo tko je novi izbornik Portugala

Roberto Martinez odlazi s klupe reprezentacije, a njegov nasljednik trebao bi biti Jorge Jesus, 71-godišnji portugalski trener koji je slobodan nakon odlaska iz Al Nassra.

Martinez je Portugal preuzeo u siječnju 2023., nakon što je Fernando Santos otišao poslije Svjetskog prvenstva u Kataru. Njegov mandat završava nakon tri i pol godine, a ugovor koji istječe neće biti produljen poslije poraza od Španjolske u osmini finala Svjetskog prvenstva 2026.

Portugal je od turnira očekivao puno više, ali ispadanje od velikog rivala ubrzalo je odluku o promjeni na klupi. Martinez tako završava ciklus koji je počeo s velikim ambicijama, ali se nije pretvorio u rezultat kakav su navijači i Savez priželjkivali.

Novi izbornik trebao bi postati Jorge Jesus, jedno od najpoznatijih trenerskih imena portugalskog nogometa. On bi trebao otvoriti ciklus prema Euru 2028. i Svjetskom prvenstvu 2030., koje će Portugal suorganizirati sa Španjolskom i Marokom.