Ovo niste vidjeli u prijenosu: Evo zašto je Silva podivljao na Španjolca s kojim je igrao sedam godina

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Španjolska je izbacila Portugal sa Svjetskog prvenstva pobjedom 1:0, ali završnicu velikog iberijskog derbija obilježila je i napeta scena između dvojice igrača koji se vrlo dobro poznaju.
Bernardo Silva i Rodri, donedavno suigrači iz Manchester Cityja, žestoko su se zakačili u posljednjim sekundama utakmice.
Portugal je lovio izjednačenje, a Silva je u samoj završnici imao veliku priliku. Nakon ubačaja je pucao glavom, ali lopta je otišla malo iznad grede. Bio je to jedan od onih trenutaka koji mogu promijeniti cijelu utakmicu, ali ovoga puta završio je samo uzdahom portugalskih navijača.
Odmah nakon promašaja Rodri je prišao Silvi i potapšao ga po glavi. Portugalski veznjak to nije dobro primio. U televizijskom prijenosu vidjelo se kako ljutito pokazuje prstom prema španjolskom reprezentativcu, a njih su dvojica zatim razmijenila nekoliko riječi prije posljednjeg sučevog zvižduka. Britanski The Sun navodi da su fotografije dodatno pokazale kako je Rodri slavio Silvin promašaj, smijao mu se u lice i nešto mu dobacivao.
Bivši suigrači u neugodnoj sceni
Posebnu težinu cijeloj sceni daje činjenica da su Silva i Rodri godinama dijelili svlačionicu Manchester Cityja i zajedno osvajali najveće trofeje. Upravo zato njihov kratki, ali žestoki sukob odmah je privukao veliku pažnju navijača na društvenim mrežama.
Silva je bio vidno frustriran. Portugal je u završnici pokušavao izbjeći ispadanje, a promašaj u posljednjim trenucima dodatno je pojačao emocije. Rodrijeva reakcija, ma kako kratka bila, očito je došla u najgorem mogućem trenutku za portugalskog veznjaka.
Španjolska je do pobjede stigla kasnim golom Mikela Merina, koji je u završnici iskoristio dodavanje Ferrana Torresa i pogodio za 1:0.