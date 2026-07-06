Ovo niste vidjeli u prijenosu: Evo zašto je Silva podivljao na Španjolca s kojim je igrao sedam godina

Bernardo Silva i Rodri, donedavno suigrači iz Manchester Cityja, žestoko su se zakačili u posljednjim sekundama utakmice.

Portugal je lovio izjednačenje, a Silva je u samoj završnici imao veliku priliku. Nakon ubačaja je pucao glavom, ali lopta je otišla malo iznad grede. Bio je to jedan od onih trenutaka koji mogu promijeniti cijelu utakmicu, ali ovoga puta završio je samo uzdahom portugalskih navijača.

Odmah nakon promašaja Rodri je prišao Silvi i potapšao ga po glavi. Portugalski veznjak to nije dobro primio. U televizijskom prijenosu vidjelo se kako ljutito pokazuje prstom prema španjolskom reprezentativcu, a njih su dvojica zatim razmijenila nekoliko riječi prije posljednjeg sučevog zvižduka. Britanski The Sun navodi da su fotografije dodatno pokazale kako je Rodri slavio Silvin promašaj, smijao mu se u lice i nešto mu dobacivao.