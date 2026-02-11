uoči susreta

Zrinjski gestom oduševio Engleze; džentlmenski potez

M.Š

11.02.2026 u 08:29

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Mostarski Zrinjski u četvrtak, 19. veljače, otvara nokaut-fazu Konferencijske lige protiv Crystal Palacea, a atmosfera uoči prvog susreta već je dosegla vrhunac.

Interes za ulaznice premašio je sva očekivanja; i u Mostaru i u Engleskoj.

vezane vijesti

Za navijače londonskog kluba ovo je rijetka prilika da svoj klub prate u europskom natjecanju koje igraju prvi put u povijesti, pa ne čudi da je gostujući sektor stadiona rasprodan rekordnom brzinom. No, dio engleskih navijača otišao je i korak dalje.

U želji da osiguraju mjesto na tribinama, pojedini simpatizeri Palacea počeli su se učlanjivati u Zrinjski, nadajući se da će tako steći pravo na kupnju ulaznica za europski ogled. U mostarskom klubu brzo su primijetili neobičan porast članstva, ali umjesto restrikcija odlučili su povući potez koji je oduševio otočke navijače.

Zrinjski im se izravno obratio i ponudio određeni broj ulaznica na domaćoj tribini, uz jasno propisana pravila ponašanja tijekom utakmice. Gesta je u Engleskoj dočekana s oduševljenjem i brojnim pohvalama na društvenim mrežama.

Navijači Crystal Palacea potez mostarskog kluba opisali su kao primjer fair-playa i istinskog gostoprimstva, kakvo se rijetko viđa na europskoj sceni. Sve je podijeljeno na mnogim navijačkim stranicama, gdje su se nizali pozitivni komentari.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NA LED IZLAZI....

NA LED IZLAZI....

Stručnjaci o najvećem fenomenu Igara: 'Pionir koji je revolucionirao sport'
zaista nevjerojatno

zaista nevjerojatno

Bizarna priča s Igara; Nizozemska oborila rekord i ostala bez medalje
nakon 40 godina

nakon 40 godina

Como predvođen Hrvatima ispisao povijest: Evo što Talijani pišu o Baturini i Smolčiću

najpopularnije

Još vijesti