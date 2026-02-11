Zrinjski gestom oduševio Engleze; džentlmenski potez

Interes za ulaznice premašio je sva očekivanja; i u Mostaru i u Engleskoj.

Za navijače londonskog kluba ovo je rijetka prilika da svoj klub prate u europskom natjecanju koje igraju prvi put u povijesti, pa ne čudi da je gostujući sektor stadiona rasprodan rekordnom brzinom. No, dio engleskih navijača otišao je i korak dalje.

U želji da osiguraju mjesto na tribinama, pojedini simpatizeri Palacea počeli su se učlanjivati u Zrinjski, nadajući se da će tako steći pravo na kupnju ulaznica za europski ogled. U mostarskom klubu brzo su primijetili neobičan porast članstva, ali umjesto restrikcija odlučili su povući potez koji je oduševio otočke navijače.

Zrinjski im se izravno obratio i ponudio određeni broj ulaznica na domaćoj tribini, uz jasno propisana pravila ponašanja tijekom utakmice. Gesta je u Engleskoj dočekana s oduševljenjem i brojnim pohvalama na društvenim mrežama.

Navijači Crystal Palacea potez mostarskog kluba opisali su kao primjer fair-playa i istinskog gostoprimstva, kakvo se rijetko viđa na europskoj sceni. Sve je podijeljeno na mnogim navijačkim stranicama, gdje su se nizali pozitivni komentari.