Ove srijeda na Igrama nastupa i jedna hrvatska sportašica

U biatlonskom centru u Antholzu sve je spremno za jedan od najzahtjevnijih ispita na Zimskim olimpijskim igrama – žensku pojedinačnu utrku na 15 kilometara.

Riječ je o biatlonskoj disciplini koja spaja 15 kilometara trčanja na skijama i čak četiri izlaska na strelište. Svaki promašaj skupo se plaća – umjesto kaznenog kruga dodaje se minuta na ukupno vrijeme, što ovu utrku čini zahtjevnim testom izdržljivosti, koncentracije i mentalne snage.

Nakon što su u utorak u muškoj konkurenciji nastupili velika hrvatska nada Matija Legović i iskusni Krešimir Crnković, sada je pozornost usmjerena na Aniku Kožicu. U zahtjevnim uvjetima Antholza pokušat će izvući maksimum i ostvariti plasman koji bi joj otvorio vrata nastavka olimpijskog programa.

Pred njom je težak zadatak, ali i velika prilika – upravo u ovoj disciplini često odlučuju mirna ruka i hladna glava.

Inače, petog dana ZOI-ja odličja će se dijeliti u alpskom skijanju, biatlonu, umjetničkom klizanju, slobodnom skijanju, sanjkanju, nordijskoj kombinaciji i brzom klizanju.