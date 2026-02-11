MILANO CORTINA 2026

Ove srijeda na Igrama nastupa i jedna hrvatska sportašica

S.Š.

11.02.2026 u 08:21

Anika Kožica
Anika Kožica Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
Petog dana Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026, od hrvatskih sportaša u akciji će biti samo biatlonka Anika Kožica

U biatlonskom centru u Antholzu sve je spremno za jedan od najzahtjevnijih ispita na Zimskim olimpijskim igrama – žensku pojedinačnu utrku na 15 kilometara.

Riječ je o biatlonskoj disciplini koja spaja 15 kilometara trčanja na skijama i čak četiri izlaska na strelište. Svaki promašaj skupo se plaća – umjesto kaznenog kruga dodaje se minuta na ukupno vrijeme, što ovu utrku čini zahtjevnim testom izdržljivosti, koncentracije i mentalne snage.

Nakon što su u utorak u muškoj konkurenciji nastupili velika hrvatska nada Matija Legović i iskusni Krešimir Crnković, sada je pozornost usmjerena na Aniku Kožicu. U zahtjevnim uvjetima Antholza pokušat će izvući maksimum i ostvariti plasman koji bi joj otvorio vrata nastavka olimpijskog programa.

Pred njom je težak zadatak, ali i velika prilika – upravo u ovoj disciplini često odlučuju mirna ruka i hladna glava.

Inače, petog dana ZOI-ja odličja će se dijeliti u alpskom skijanju, biatlonu, umjetničkom klizanju, slobodnom skijanju, sanjkanju, nordijskoj kombinaciji i brzom klizanju.

